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Сегодня, 14:57

Робертсон назвал Салаха легендой АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился мнением о своем одноклубнике Мохамеде Салахе.

«Вы можете видеть, в какой он форме. С возрастом он становится лучше в плане физической подготовки. Он игрок для больших матчей. Его голы и передачи говорят сами за себя. Конечно, он уже легенда АПЛ, но все еще собирается написать несколько историй», — приводит слова Робертсона Daily Mail

Салах выступает в «Ливерпуле» с 2017 года. 32-летний египтянин провел за мерсисайдцев 351 матч, забил 213 голов и сделал 90 результативных передач.

Мохамед Салах
Эндрю Робертсон
Футбол
ФК Ливерпуль
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