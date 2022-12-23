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Сегодня, 04:34

Робертсон о поражении от «Ман Сити»: «Мы всегда повышаем нашу игру друг против друга»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон подвел итоги матча 1/8 финала Кубка лиги против «Манчестер Сити» (2:3).

«Были позитивные моменты, мы создавали шансы, иногда хорошо смотрелись с мячом, но были и ошибки. Это наша первая игра за долгое время, и нечасто первая игра случается против «Манчестер Сити». Мы хотели остаться в Кубке, знаем, сколько радости он принес нам в прошлом сезоне. В конечном счете, это разочаровывает, но когда мы посмотрим на обзор матча, мы сможем сделать выводы. Это хороший матч, мы всегда повышаем нашу игру друг против друга», — приводит слова Робертсона Sky Sports.

В составе хозяев отличились Эрлин Холанн, Рияд Махрез и Натан Аке. Гости ответили точными ударами Фабиу Карвалью и Мохамеда Салаха.

В 1/4 финала пробились «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Лестер», «Ньюкасл», «Саутгемптон», «Вулверхэмптон», «Ноттингем Форест» и «Чарльтон», который представляет третий по силе дивизион Англии. Четвертьфинальные пары определятся после жеребьевки.

Эндрю Робертсон
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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