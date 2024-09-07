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Родри — о попадании в список претендентов на «Золотой мяч»: «Я очень горжусь»

Алина Савинова
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри отреагировал на попадание в список претендентов на «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24.

«Я очень горжусь. Посмотрим, что произойдет. Я не могу контролировать это. Что бы ни случилось, я это приму и буду благодарен, потому что я вхожу в число претендентов — а это уже мечта и комплимент», — приводит ВВС слова Родри.

Футболист отметил, что специалистам по маркетингу и болельщикам нравятся забитые голы и результативные передачи, в связи с чем приз лучшему футболисту мира сезона чаще всего присуждается нападающим, вингерам или полузащитникам, которые атакуют.

Ранее экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро заявил, что Родри заслуживает «Золотой мяч».

4 сентября Издание France Football опубликовало список 30 претендентов на награду. Впервые с 2003 года среди номинантов отсутствуют форварды Криштиану Роналду («Аль-Наср», сборная Португалии) и Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины).

Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Футбол
ФК Манчестер Сити

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