Родри: «Уважаю Винисиуса, «Реал» и других игроков, которые борются за «Золотой мяч»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал видео, которое появилось после получения им «Золотого мяча». В ролике во время исполнения трека Bella Ciao слышно, как испанец переделывает слова песни в «Эй, Винисиус, чао-чао-чао».

«Я был на частной вечеринке, просто праздновал, все нормально... Я никогда не проявил бы неуважение к кому-либо. Я уважаю Винисиуса, «Реал» и других, кто борется за «Золотой мяч», — приводит журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети слова Родри.

Родри обошел Винисиуса на 41 очко в голосовании за «Золотой мяч». Испанец набрал 1170 очков, бразилец — 1129.