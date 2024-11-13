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Родри: «Уважаю Винисиуса, «Реал» и других игроков, которые борются за «Золотой мяч»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал видео, которое появилось после получения им «Золотого мяча». В ролике во время исполнения трека Bella Ciao слышно, как испанец переделывает слова песни в «Эй, Винисиус, чао-чао-чао».

«Я был на частной вечеринке, просто праздновал, все нормально... Я никогда не проявил бы неуважение к кому-либо. Я уважаю Винисиуса, «Реал» и других, кто борется за «Золотой мяч», — приводит журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети слова Родри.

Родри обошел Винисиуса на 41 очко в голосовании за «Золотой мяч». Испанец набрал 1170 очков, бразилец — 1129.

Родри c &laquo;Золотым мячом&raquo;. Родри опередил Винисиуса на 41 балл в борьбе за «Золотой мяч». Некоторые не включили испанца в топ-10
Винисиус Жуниор
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал

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