Родри: «Для меня было бы мечтой выиграть «Золотой мяч»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился мнением о номинации на «Золотой Мяч».

«Для меня было бы мечтой выиграть «Золотой мяч», это было бы источником для гордости. На улице мне говорят: «Ты выиграешь «Золотой мяч», ты его заслужил». Для меня это значит, что я уже победитель», — приводит слова Родри ESPN.

4 сентября издание France Football опубликовало список 30 претендентов на награду. Впервые с 2003 года среди номинантов отсутствуют форварды Криштиану Роналду («Аль-Наср», сборная Португалии) и Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины).