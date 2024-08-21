Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:26

Родри назвал Де Брейне более великим футболистом, чем Месси и Роналду

Telegram Дзен

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал о том, кого считает величайшим футболистом в истории.

По данным портала Goal, 28-летнего футболиста попросили ответить на вопрос, кто из двух игроков оставил более яркое наследие — Криштиану Роналду или Лионель Месси, на что Родри назвал своего одноклубника Кевина Де Брейне.

В прошлом сезоне Де Брейне сыграл в 26 матчах за «Манчестер Сити», в которых забил 6 голов и отдал 18 результативных передач. Контракт бельгийца с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года.

Кевин Де Брейне
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Манчестер Сити
5
Обсудить
Читайте также
Экс-следователь ВАДА требует создания независимого антидопингового агентства
Лыжница Вероника Степанова пропустит сезон-2024/25 из-за беременности
Опубликованы кадры брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке с американским оружием
Обладатель Кубка Стэнли хочет в «Ак Барс», «СЮ» отказался от казанского ветерана. Главные трансферные новости КХЛ на 21 августа
Кадыров презентовал Путину макет названного в честь президента района Грозного
На Западе назвали последствия решения Киева о запрете УПЦ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мартинес продлил контракт с «Астон Виллой» до 2029 года