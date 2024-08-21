Родри назвал Де Брейне более великим футболистом, чем Месси и Роналду

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал о том, кого считает величайшим футболистом в истории.

По данным портала Goal, 28-летнего футболиста попросили ответить на вопрос, кто из двух игроков оставил более яркое наследие — Криштиану Роналду или Лионель Месси, на что Родри назвал своего одноклубника Кевина Де Брейне.

В прошлом сезоне Де Брейне сыграл в 26 матчах за «Манчестер Сити», в которых забил 6 голов и отдал 18 результативных передач. Контракт бельгийца с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года.