Родри: «Ортега был просто невероятен, у нас лучший вратарь в мире»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри подвел итоги матча 37-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0).

«Было невероятно, отмечу характер. Мы знаем, что это была не лучшая игра, но мы должны говорить о заменах. Ортега был просто невероятен, а у нас лучший вратарь в мире. Мы знаем, что еще не все закончено. Нам нужны люди, которые будут с нами», — приводит слова Родри BBC.

«Манчестер Сити» (88 очков) возглавил турнирную таблицу АПЛ перед последним матчем чемпионата Англии, обойдя «Арсенал» (86). В последнем туре «горожане» дома примут «Вест Хэм», а «канониры» на своем поле сыграют с «Эвертоном». Обе игры пройдут 19 мая.