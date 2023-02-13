0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 14:03

Родри поделился мнением о скандале вокруг «Манчестер Сити»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Хавбек «Манчестер Сити» Родри рассказал, что думает о скандале вокруг английского клуба. Сообщалось, что «горожан» могут исключить из АПЛ из-за множественных финансовых нарушений с сезона-2009/10.

«Как влияют на команду проблемы вне футбольного поля? Мы просто общаемся об игре, о матчах. Происходящее за пределами поля игроков не касается», — цитирует Родри BBC Sport.

После 23 туров АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на 3 очка.

ФК Манчестер Сити
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Махачев не получил серьезных травм в бою против Волкановски
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Кулеба пообещал «великие события» в Нью-Йорке 23 и 24 февраля
Кадыров сообщил о попытке покушения на командира «Ахмата» Алаудинова
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила новые сверхдальние ракеты
В СВР заявили о вербовке США джихадистов для терактов в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пулишич может покинуть «Челси» ради «Атлетико»

«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Интера» Думфрисом