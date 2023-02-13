Родри поделился мнением о скандале вокруг «Манчестер Сити»

Хавбек «Манчестер Сити» Родри рассказал, что думает о скандале вокруг английского клуба. Сообщалось, что «горожан» могут исключить из АПЛ из-за множественных финансовых нарушений с сезона-2009/10.

«Как влияют на команду проблемы вне футбольного поля? Мы просто общаемся об игре, о матчах. Происходящее за пределами поля игроков не касается», — цитирует Родри BBC Sport.

После 23 туров АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на 3 очка.