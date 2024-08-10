Родри признан лучшим игроком АПЛ по версии ESPN

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Издание ESPN составило рейтинг 50 лучших игроков АПЛ в преддверии сезона-2024/25.
Автор рейтинга для составления списка совместил модель, которая оценивает индивидуальные выступления футболиста и его влияние на игру команды, c оценочной стоимостью игрока на Transfermarkt.
Первое место в рейтинге занял полузащитник «Манчестер Сити» Родри. На второй строчке форвард «горожан» Эрлин Холанн, на третьей — полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор.
Топ-10 рейтинга:
1. Родри («Манчестер Сити»)
2. Эрлин Холанн («Манчестер Сити»)
3. Мартин Эдегор («Арсенал»)
4. Фил Фоден («Манчестер Сити»)
5. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
6. Букайо Сака («Арсенал»)
7. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)
8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)
9. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
10. Вильям Салиба («Арсенал»)