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Сегодня, 00:33

Родри признан лучшим игроком АПЛ по версии ESPN

Ана Горшкова
Корреспондент
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Издание ESPN составило рейтинг 50 лучших игроков АПЛ в преддверии сезона-2024/25.

Автор рейтинга для составления списка совместил модель, которая оценивает индивидуальные выступления футболиста и его влияние на игру команды, c оценочной стоимостью игрока на Transfermarkt.

Первое место в рейтинге занял полузащитник «Манчестер Сити» Родри. На второй строчке форвард «горожан» Эрлин Холанн, на третьей — полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор.

Топ-10 рейтинга:

1. Родри («Манчестер Сити»)

2. Эрлин Холанн («Манчестер Сити»)

3. Мартин Эдегор («Арсенал»)

4. Фил Фоден («Манчестер Сити»)

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

6. Букайо Сака («Арсенал»)

7. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)

8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)

9. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

10. Вильям Салиба («Арсенал»)

Источник: ESPN
Мартин Эдегор
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Эрлин Холанн
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