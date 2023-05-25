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Сегодня, 00:19

Родри: «Брайтон» был потрясающим, но у «Сити» есть зверь в атаке»

Евгений Козинов
Корреспондент
Родри.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал ничью с «Брайтоном» (1:1) в перенесенном матче 32-го тура чемпионата Англии. Этот результат гарантировал «горожанам» чемпионство.

«Было здорово сыграть. Получился хороший матч против «Брайтона», соперники были потрясающими. Футбол становится больше тактическим. Разница в том, что у нас есть зверь впереди, и он может держать мяч. У нас были моменты, у них тоже были моменты. Это хороший результат.

Игра с «Брайтоном» — большое испытание для нас. Мы должны поддерживать уровень. Мы рады победе в АПЛ за три тура до конца, но держать уровень непросто. Нужен отдых, но в то же время необходимо сохранять энергию», — цитирует BBC Родри.

 
&laquo;Брайтон&raquo; и &laquo;Манчестер Сити&raquo; сыграли вничью в&nbsp;матче АПЛ. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Брайтоном»
Футбол
ФК Манчестер Сити
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
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