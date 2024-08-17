Родри пропустит стартовый матч «Манчестер Сити» против «Челси» в АПЛ

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что хавбек «горожан» Родри пропустит матч против «Челси» в первом туре АПЛ.
— Никаких шансов, — сказал Гвардиола в ответ на вопрос, сыграет ли Родри против «Челси». — Я еще его не видел. Он чувствует себя хорошо. Посмотрим, как он будет чувствовать себя после тренировок, — приводит слова Гвардиолы The Independent.
«Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Челси» в воскресенье, 18 августа. Начало — в 18.30 по московскому времени.
Летом Родри стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. 28-летний полузащитник был признан лучшим игроком турнира.