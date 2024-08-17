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Сегодня, 09:42

Родри пропустит стартовый матч «Манчестер Сити» против «Челси» в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что хавбек «горожан» Родри пропустит матч против «Челси» в первом туре АПЛ.

Никаких шансов, — сказал Гвардиола в ответ на вопрос, сыграет ли Родри против «Челси». — Я еще его не видел. Он чувствует себя хорошо. Посмотрим, как он будет чувствовать себя после тренировок, — приводит слова Гвардиолы The Independent.

«Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Челси» в воскресенье, 18 августа. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Летом Родри стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. 28-летний полузащитник был признан лучшим игроком турнира.

Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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