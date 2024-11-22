Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 11:09

Родри — о сроках восстановления после травмы: «Надеюсь вернуться в марте или апреле»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился мнением о сроках восстановления после травмы.

«Постараюсь успеть вернуться в марте или апреле, хочу завершить сезон. Летом нас ждут Лига наций и клубный чемпионат мира, так что думаю, смогу в них принять участие», — приводит слова Родри El Larguero.

Родри стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24. В сентябре 28-летний испанец получил повреждение связки коленного сустава

В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити», забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии и клубный чемпионат мира. В составе сборной Испании футболист стал чемпионом Европы и был признан лучшим игроком Евро-2024.

Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
ФК Манчестер Сити

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Калинская отписалась от Синнера в соцсетях
Белоусов заявил о срыве планов ВСУ на 2025 год
Команду Семака уравняли со «Спартаком». Что происходит в «Зените»
Сборная России может провести товарищеский матч с Уругваем
Кто и как планирует «мир» на Украине. Разбор
Вагенкнехт назвала пощечиной Шольцу и Бербок ордер на арест Нетаньяху
Сегодня
Вчера
Неделя