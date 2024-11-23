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23 ноября, 17:10

Родри с «Золотым мячом» прибыл в расположение «Манчестер Сити»

Алина Савинова
Родри.
Фото ФК «Манчестер Сити»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри привез «Золотой мяч» на базу английского клуба. 28-летний игрок получил награду лучшему футболисту мира 28 октября.

Родри отметил, что рад возможности выразить благодарность болельщикам, которые дарили ему любовь на протяжении всего времени после перехода игрока в «Манчестер Сити».

«Что я могу сказать? Я первый игрок «Сити», который выиграл эту награду, и в субботу я буду вместе с болельщиками наслаждаться этим. Я чувствовал их любовь каждый день, и они хотят, чтобы я показал им «Золотой мяч». Суббота станет прекрасной возможностью разделить радость с ними, потому что мы семья. С первой минуты, как я пришел в этот клуб, они проявляли ко мне свою любовь», — приводит пресс-служба «горожан» слова полузащитника.

Родри выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Футбол
ФК Манчестер Сити

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