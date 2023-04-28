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Сегодня, 07:20

Рохо требовал у Сульшера ставить его в состав вместо Магуайра

Евгений Козинов
Корреспондент
Маркос Рохо.
Фото Global Look Press
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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо рассказал, что просил Уле-Гуннара Сульшера не ставить в состав Харри Магуайра.

«Я пошел в офис и сказал: «Либо выпусти меня, либо отпуси из команды». Я знал, что это было неправильно, что он не ставил меня играть. Уле сказал мне: «За Харри так много заплатили, и он должен играть, несмотря ни на что». Но я настаивал: «Черт возьми, ставь меня, если он так будет играть каждое воскресенье», — цитирует Tyc Sports Рохо.

Рохо с начала 2011 по июль 2012 года выступал за московский «Спартак», а затем перешел в «Спортинг», где провел 2 года и перебрался в «Манчестер Юнайтед». Он сыграл за английскую команду 122 матча, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.

Маркос Рохо
Уле Гуннар Сульшер
Харри Магуайр
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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