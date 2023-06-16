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Сегодня, 12:52

«Рома» этим летом намерена выкупить у «Лидса» права на Льоренте

Виктория Кравченко
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«Рома» работает над трансфером защитника «Лидса» Диего Льоренте, сообщает Football Italia. Команда Жозе Моуринью намерена выкупить права на игрока, который провел вторую половину сезона в клубе.

По данным источника, «Рома» надеется на скидку, так как «Лидс» вылетел в чемпионшип. Сам футболист хочет стать игроком римлян на постоянной основе.

29-летний Льоренте провел всего 9 матчей за «Рому» в чемпионате Италии, не отметившись результативными действиями. Его трансферная стоимость — 12 миллионов евро.

Диего Льоренте
ФК Лидс
ФК Рома
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