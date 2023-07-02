«Рома» может арендовать Гринвуда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд заинтересовал «Рому», сообщает The Sun.

По информации источника, главный тренер римлян Жозе Моуринью связался с отцом 21-летнего англичанина, чтобы обсудить потенциальный переход. «Рома» может арендовать Гринвуда.

В последний раз Гринвуд выходил на поле в начале 2022 года — в январе он был задержан по обвинению в изнасиловании и применении насилия в адрес его девушки. 2 февраля 2023 года стало известно, что полиция Большого Манчестера закрыла дело об обвинении футболиста, но он не вернулся в состав «Манчестер Юнайтед», поскольку клуб проводил внутреннее расследование ситуации.

Контракт форварда с «МЮ» рассчитан до 2025 года.