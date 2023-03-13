«Рома» планирует подписать Эмилиано Мартинеса

Сегодня, 13:29
Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес может продолжить карьеру в «Роме», сообщает Fichajes.
По информации издания, руководство римского клуба хочет укрепить свой состав игроками высшего уровня, чтобы убедить главного тренера Жозе Моуринью остаться в команде.
Сам голкипер заявлял, что хотел бы перейти в более статусный клуб.
Действующее соглашение аргентинца с «Астон Виллой» рассчитано до лета 2027 года.
В текущем сезоне он сыграл 25 матчей за английский клуб и пропустил 33 гола, 7 матчей отстояв на ноль