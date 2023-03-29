The Guardian: Роман Абрамович втайне финансировал нидерландский «Витесс» во время владения «Челси»

Российский бизнесмен Роман Абрамович втайне финансировал нидерландский «Витесс» в период, когда владел «Челси», сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на финансовые отчеты кипрской инвестиционной компании, утекшие в сеть.

Как утверждает источник, на конец 2015 года Абрамович выделил «Витессу» не менее 117 миллионов евро через офшорные организации. Общий оборот клуба в сезоне-2014/15 составил 14 миллионов евро. В тот период «Витесс» являлся клубом-партнером «Челси», лондонская команда регулярно отправляла своих футболистов в аренду нидерландской.

«Витесс» подозревали в связях с «Челси» в 2010 году после того, как владельцем нидерландского клуба стал грузин Мераб Жордания. «Челси» отрицал причастность Абрамовича к финансированию команды из Арнема, а Королевский футбольный союз Нидерландов не смог выявить финансовых связей между российским бизнесменом и «Витессом».

В 2013 году Жордания продал «Витесс», новым владельцем клуба стал российский бизнесмен Александр Чигиринский, которого также называют близким человеком к Абрамовичу.

В 2014 году Жордания заявил, что «Витессу» якобы запретили усилять команду для победы в чемпионате Нидерландов, потому что «этого не хотел Лондон». Согласно правилам УЕФА, два клуба с одинаковым владельцем не могут выступать в одном турнире под эгидой организации, а в случае победы в чемпионате Нидерландов «Витесс» вышел бы в Лигу чемпионов, в которой регулярно участвует «Челси». Позднее Жордания отказался от своих слов и опроверг информацию о том, что Абрамович финансировал «Витесс».

Роман Абрамович был владельцем «Челси» с 2003 года. В начале марта 2022 года бизнесмен выставил клуб на продажу в связи с санкциями. В конце мая того же года новым владельцем лондонской команды стал американский бизнесмен Тодд Боэли.