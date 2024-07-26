Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 14:00

Романцев: «То, что Англия «убивает футбол», — глупость»

Александр Львов
Обозреватель
Гарет Саутгейт (слева) и полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем (справа).
Фото AFP
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев с интервью «СЭ» рассказал, как относится к сборной Англии, ее бывшему тренеру Гарету Саутгейту и критике, которая свалилась на них по ходу Евро-2024.

«То, что Англия «убивает футбол», — глупость. Любой тренер прежде всего старается выстроить игру исходя из возможностей своих футболистов. А оценка его работы — только результат. Саутгейт старался добиться его с помощью той тактики, которую считал наиболее эффективной. И это раздражало тех, кто ждал от англичан девятого вала атаки с такими забивалами, как Кейн, Фоден, Уоткинс и Беллингем. Вот почему натуженная победа над скромной Сербией, а затем ничьи с Данией и Словенией породили волну недовольства с обвинениями в антифутболе. Да, команда не баловала трибуны зрелищем, но, стиснув зубы, билась до последнего, буквально выгрызала свое, когда, казалось, все уже потеряно.
На мой взгляд, команда Саутгейта играла так, как ей позволял соперник, стараясь выжимать максимум даже из полумоментов. В первом тайме финала она вновь была сверхосторожной. Но, сознательно отдав инициативу испанцам, лишила их простора для скоростных атак. А вот после перерыва началось то, чего ждут от матчей подобного ранга: гол Уильямса при поддержке Ямаля, ответный выстрел Палмера и, наконец, победный аккорд Ойярсабаля. Была еще пара загубленных моментов испанцами и, уже под занавес, атакующая вспышка англичан. Если бы Ольмо не вынес мяч с линии ворот...

Как известно, футбол не терпит никаких «если бы». В финале все было по делу, по игре. А чемпионом стал заводной испанский молодняк, который не просто бился, но еще дарил нам зрелище и превзошел очень крепкого соперника. Не случайно один из отчетов о финале вышел с заголовком «Испания вырвала победу у Англии!». Именно вырвала! А вот заявление очередного знатока, что теперь болельщики и пресса имеют право уничтожать Саутгейта, считаю дикостью. Победи Англия, они надрываясь трубили бы уже о просчитанной до мелочей стратегии Саутгейта и его мудрости. Мне это, увы, знакомо... А потому не удивлюсь, если вновь увижу этого закаленного профессионала во главе английской сборной. Мне это было бы интересно. Вы хорошо поработали, сэр Гарри!» - сказал Романцев «СЭ».

На чемпионате Европы сборная Англии проиграла Испании в финале со счетом 1:2. По окончании турнира Саутгейт объявил об уходе со своего поста. Он возглавлял национальную команду Англии с 2016 года.

 
Александр Мостовой. «Мостовой готов к тренерской работе. Я бы доверил ему любую команду». Интервью Романцева о Евро, Роналду и телеэкспертах

 

Олег Романцев
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
0
Читайте также
Оргкомитет Олимпиады в Париже выбрал талисман в виде фригийского колпака
Метеорологи спрогнозировали сильный дождь в Париже во время церемонии открытия Олимпиады
Подозреваемого в подрыве авто в Москве доставили из Турции в РФ
Семь российских звезд КХЛ без контрактов на новый сезон
Сооснователя мексиканского наркокартеля «Синалоа» Самбаду задержали в США
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Магуайр — о своем будущем: «Мне дали понять, что я — часть «Манчестер Юнайтед»