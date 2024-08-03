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Сегодня, 10:44

Романо: «Аль-Иттихад» не будет покупать вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона

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Голкипер «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон не перейдет в саудовский клуб «Аль-Иттихад», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По данным журналиста, «Аль-Иттихад» нашел замену Эдерсону из чемпионата Испании. В саудовский клуб перейдет вратарь «Мальорки» Предраг Райкович за 11 миллионов евро.

Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с июля 2017 года. В сезоне-2023/24 вратарь провел 43 матча, пропустил 34 гола и отыграл 16 встреч на ноль. Его контракт с горожанами рассчитан до конца июня 2026 года.

Эдерсон Сантана ди Мораес (Эдерсон)
Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Манчестер Сити
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