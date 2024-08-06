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Сегодня, 21:18

Романо: Альварес перейдет из «Манчестер Сити» в «Атлетико» за 95 миллионов евро

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Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес принял пятилетний контракт от мадридского «Атлетико», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По данным журналиста, «матрасники» заплатят за трансфер 24-летнего футболиста 75 миллионов евро в виде фиксированной суммы и еще 20 млн евро в качестве бонусов.

Хулиан Альварес выступает за «Манчестер Сити» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 нападающий забил 19 голов и сделал 13 результативных передач в 54 матчах за команду во всех турнирах.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
Хулиан Альварес
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