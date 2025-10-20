Видео
20 октября, 00:12

Романо: «Ноттингем Форест» и Манчини прекратили переговоры

Павел Лопатко

«Ноттингем Форест» и итальянский тренер Роберто Манчини прекратили переговоры по поводу подписания контракта, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, было принято решение о том, что на данный момент 60-летний специалист не подходит для работы в английской команде.

18 октября после поржения от «Челси» (0:3) «Ноттингем» объявил об увольнении Анге Постекоглу.

Последним местом работы Манчини была сборная Саудовской Аравии, которую он покинул в октябре 2024 года. В сезоне-2017/18 итальянец тренировал «Зенит».

В Англии Манчини работал в «Манчестер Сити», с которым стал чемпионом в сезоне-2011/12, выиграл Кубок Англии в сезоне-2010/11 и Суперкубок в 2012 году.

2

  • Adminni

    все-таки Леви был прав, уволив Постекоглу.

    20.10.2025

    Роберто Манчини
    ФК Ноттингем Форест
