Романо: Тухель начнет работу в сборной Англии с 1 января 2025 года

Бывший главный тренер «Баварии» Томас Тухель в ближайшее время возглавит сборную Англии, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, 51-летний специалист согласовал контракт с Футбольной ассоциацией Англии (FA) до июля 2026 года. При этом немецкий наставник начнет работать в национальной команде с января следующего года. Официальное объявление о его назначении последует в среду, 16 октября.

Последним местом работы Тухеля была «Бавария», которую он возглавлял с марта 2023 года по июнь 2024 года. С января 2021 года по сентябрь 2022 года немец тренировал лондонский «Челси».

Сборную Англии до июля 2024 года возглавлял Гарет Саутгейт. Он покинул команду после Евро-2024, в финале которого англичане уступили Испании (1:2). После ухода Саутгейта временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Англии стал Ли Карсли.