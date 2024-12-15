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Сегодня, 14:40

Романо: «Вулверхэмптон» уволил главного тренера Гари О'Нила

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Руководство «Вулверхэмптона» отправило в отставку главного тренера команды Гари О'Нила. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, решение было принято после домашнего поражения от «Ипсвича» (1:3) в матче 17-го тура АПЛ.

О'Нил работал в клубе с лета 2023 года. По итогам прошлого сезона команда под его руководством заняла 14-е место в чемпионате Англии, набрав 46 очков.

В текущем сезоне «Вулверхэмптон» находится на предпоследнем, 19-м месте после 17 матчей с 9 баллами.

Источник: Telegram-канал Фабрицио Романо
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
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