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Сегодня, 19:55

Роналдо рассказал, что мог приобрести английский «Брентфорд»

Известный бразильский нападающий Роналдо рассказал, что мог купить «Брентфорд», который сейчас выступает в АПЛ.

«Я был очень близок к покупке «Брентфорда» пять или шесть лет назад. Я был очень близок к заключению сделки», — приводит слова Роналдо Good Morning Britain в соцсетях.

Бразилец завершил карьеру игрока в 2011 году. Он стал владельцем «Реал Вальядолид» из ла лиги в 2018-м, а в 2021 году приобрел бразильскую команду второго дивизиона «Крузейро», в которой начинал карьеру.

В сезоне-2015/16 «Брентфорд» впервые в истории вышел в АПЛ, где продержался до сезона-2019/20. В текущем году клуб снова поднялся в высший дивизион.

Источник: https://twitter.com/GMB/status/1580826074090377216?s=20
Роналдо
Футбол
ФК Брентфорд
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