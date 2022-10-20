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Сегодня, 22:09

Роналду может расторгнуть контракт с «Манчестер Юнайтед»

Анна Горшкова
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий Криштиану Роналду может расторгнуть контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает португальский инсайдер Педру Алмейда.

По данным источника, вероятность того, что 37-летний игрок примет это решение, возрастает.

Ранее пресс-служба клуба сообщила, что нападающий «МЮ» не примет участие в матче 13-го тура АПЛ против «Челси». Кроме того, по информации The Athletic, ожидается, что главный тренер Эрик тен Хаг отстранит португальца от занятий с основной командой, и футболисту придется работать в индивидуальном порядке.

Напомним, что Роналду демонстративно ушел со скамейки запасных на 90-й минуте матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0), который состоялся 19 октября.

В текущем сезоне португалец провел 8 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и отличился одним голом.

Источник: https://twitter.com/pedrogva6/status/1583166633329455104?s=20&t=hBrFIxcNSm5uOdrl9T1M6g
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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