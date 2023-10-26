Роналду не попал в топ-10 лучших игроков «МЮ» по версии FourFourTwo

26 октября, 08:19
Журнал FourFourTwo опубликовал список лучших игроков в истории «Манчестер Юнайтед». Лидером рейтинга стал Бобби Чарльтон, который забил 199 голов в 606 матчах за команду. На втором месте расположился Джордж Бест — 143 гола в 360 матчах. Третий — Брайан Робсон — 69 голов в 339 матчах.
В десятку лучших не попал португальский форвард Криштиану Роналду. За команду он провел 346 матчей и забил 145 голов.
Полный список:
1-е место — Бобби Чарльтон
2-е место — Джордж Бест
3-е место — Брайан Робсон
4-е место — Эрик Кантона
5-е место — Денис Лоу
6-е место — Уэйн Руни
7-е место — Райан Гиггз
8-е место — Дункан Эдвардс
9-е место — Петр Шмейхель
10-е место — Пол Скоулз
Роналду в декабре 2022 года перешел в «Аль-Наср», подписав контракт с командой на 2,5 года. Всего 38-летний игрок провел 32 матча за клуб из Саудовской Аравии, в которых отметился 28 голами и 9 результативными передачами.