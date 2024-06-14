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Сегодня, 19:33

Роналду отказывался выполнять тренерские установки тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

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Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, ныне выступающий за саудовский «Аль Наср», отказывался выполнять тренерские установки наставника «красных дьяволов» Эрика тен Хага, сообщает The Athletic.

По данным источника, португальский нападающий совершал минимальное количество беговой работы, из-за чего у некоторых сотрудников клуба складывалось впечатление, что Роналду не берет во внимание наставления тен Хага. Кроме того, футболист считал, что голландский специалист использовал его на поле недостаточно эффективно.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, подписав контракт на два года. Однако осенью 2022-го португалец покинул команду и вскоре заключил соглашение с «Аль-Насром».

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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