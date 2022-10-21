Роналду получил ноль баллов в голосовании за «Золотой мяч»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил ноль баллов в голосовании за «Золотой мяч».

Как сообщает Goal.com, об этом стало известно после публикации итогов голосования журналом France Football. 37-летний португалец получил 0 баллов, но занял 20-е место только благодаря тому, что в прошлом выигрывал «Золотой мяч» пять раз.

Отмечается, что Роналду стал одним из 11 игроков, не получивших ни одного голоса от жюри «Золотого мяча». Другими футболистами, которые не получили ни одного юалла, стали Харри Кейн («Тоттенхэм»), Трент Александер-Арнолд, Дарвин Нуньес (оба — «Ливерпуль»), Фил Фоден, Бернарду Силва, Жоау Канселу (все — «Манчестер Сити»), Йозуа Киммих («Бавария»), Майк Меньян («Милан»), Кристофер Нкунку («Лейпциг») и Антонио Рюдигер («Реал»).

«Золотой мяч» — 2022 достался нападающему «Реала» Кариму Бензема. Французского футболиста поставили на первое место 89 из 93 членов жюри.

34-летний игрок в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров. В составе мадридского клуба футболист играет с 2009 года.