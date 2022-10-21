Роналду принял решение тренироваться индивидуально

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду посетил тренировку молодежного состава, но решил тренироваться отдельно.

«Роналду прибыл на тренировку с командой U21, но сказал, что будет заниматься индивидуальной физической подготовкой с тренерами», — написал журналист Самуэль Лакхерст в соцсетях.

37-летний футболист демонстративно ушел со скамейки запасных на 90-й минуте матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0), который состоялся 19 октября.

Позже стало известно, что главный тренер команды Эрик тен Хаг собирался выпустить португальца на поле, но Роналду сам отказался.

22 октября «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси» в рамках 13-го тура АПЛ. Португальский футболист не включен в заявку на матч.