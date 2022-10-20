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Сегодня, 20:08

Криштиану Роналду не включен в заявку «МЮ» на матч с «Челси»

Алина Савинова
Криштиану Роналду.
Фото AFP

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не примет участие в матче 13-го тура АПЛ против «Челси». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси» 22 октября. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что 37-летний футболист демонстративно ушел со скамейки запасных на 90-й минуте матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0), который состоялся 19 октября.

В текущем сезоне португалец провел 8 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и отличился одним голом.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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