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Допинг

Сегодня, 15:30

Российская модель рассталась с Мудриком после допинг-скандала

Сергей Ярошенко
Михаил Мудрик.
Фото Global Look Press
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Российская модель Виолетта Берт рассталась с нападающим «Челси» Михаилом Мудриком после скандала из-за положительного допинг-теста, сообщает Daily Mail.

По информации источника, Берт ушла от Мудрика к полузащитнику «Ювентуса» Уэстону Маккенни. Пара отправилась в совместный отпуск в Куршевель, откуда публикует фотографии в социальных сетях.

О положительном допинг-тесте Мудрика стало известно 17 декабря. В его допинг-пробе «А» было найдено запрещенное вещество. В ближайшее время ожидается вскрытие пробы «B». Если вторая проба окажется положительной, то футболисту грозит четырехлетняя дисквалификация. Окружение Мудрика считает, что допинг мог попасть в организм футболиста через пищу.

В этом сезоне на счету 24-летнего футболиста 3 мяча и 5 результативных передач за «Челси» в 15 матчах во всех турнирах.

Михаил Мудрик
Футбол
ФК Челси
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