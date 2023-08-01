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Сегодня, 15:49

Рой Ходжсон допускает возможный уход Олисе из «Кристал Пэлас»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон прокомментировал новость о возможном уходе из команды полузащитника Майкла Олисе. Сообщалось, что футболист может стать игроком «Челси».

«Мы боремся за то, чтобы сохранить в команде Олисе. Возможно, он покинет команду этим летом. Вокруг него крутятся топ-клубы», — сказал Ходжсон на пресс-конференции.

Контракт Олисе с «Кристал Пэлас» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро.

В прошлом сезоне он провел за клуб 37 матчей в АПЛ, забил 2 гола и отдал 11 результативных передач.

ФК Кристал Пэлас
Рой Ходжсон
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