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Сегодня, 14:22

Ходжсон: «Единственная цель «Кристал Пэлас» сейчас — выигрывать матчи и набирать очки»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Рой Ходжсон прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Кристал Пэлас».

«Для меня большая честь получить предложение вернуться в клуб, который всегда так много значил для меня, и получить важную задачу — изменить судьбу команды. Наша единственная цель сейчас — начать выигрывать матчи и набирать очки, необходимые для обеспечения успеха в АПЛ. «Кристал Пэлас» известен своим боевым духом, и я не сомневаюсь, что все наши болельщики будут сражаться вместе с нами, начиная с субботнего визита «Лестера», — приводит слова Ходжсона пресс-служба клуба.

Контракт с 75-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23.

В текущем сезоне команда с 27 очками занимает 12-е место в АПЛ после 28 туров.

Источник: ФК Кристал Пэлас
ФК Кристал Пэлас
Рой Ходжсон
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