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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин не осуждает нападающего Криштиану Роналду за его поведение в конце матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0).
«Я бы больше беспокоился, если бы Роналду каждую неделю сидел на скамейке запасных и хохотал во все горло, не обращая на это внимания. Думаю, парню не все равно. Я уже говорил раньше, что в этой игре полно блефующих — он не один из них. Он любит клуб, ему нужно играть, он хочет играть. Конечно, он уже не тот игрок, каким был десять лет назад, но в прошлом сезоне он все еще был их лучшим бомбардиром», — приводит Daily Mail Sport слова бывшего игрока «МЮ».
Роналду отстранен от тренировок с основным составом «МЮ» после того, как покинул скамейку запасных в конце матча против «Тоттенхэма». Футболист не попал в заявку команды на игру с «Челси».
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