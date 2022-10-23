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Сегодня, 17:21

Рой Кин — о ситуации Роналду в «МЮ»: «Думаю, парню не все равно»

Алина Савинова

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин не осуждает нападающего Криштиану Роналду за его поведение в конце матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0).

«Я бы больше беспокоился, если бы Роналду каждую неделю сидел на скамейке запасных и хохотал во все горло, не обращая на это внимания. Думаю, парню не все равно. Я уже говорил раньше, что в этой игре полно блефующих — он не один из них. Он любит клуб, ему нужно играть, он хочет играть. Конечно, он уже не тот игрок, каким был десять лет назад, но в прошлом сезоне он все еще был их лучшим бомбардиром», — приводит Daily Mail Sport слова бывшего игрока «МЮ».

Роналду отстранен от тренировок с основным составом «МЮ» после того, как покинул скамейку запасных в конце матча против «Тоттенхэма». Футболист не попал в заявку команды на игру с «Челси».

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11344173/Neville-Keane-clash-ferocious-debate-Ronaldos-Man-United-future.html

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 0
2-й тайм

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Криштиану Роналду
Рой Кин
0
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