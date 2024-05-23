Рой Кин недоволен оборонительными качествами Александера-Арнольда

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал игру защитника «Ливерпуля» и сборной Англии Трента Александера-Арнольда.

«Против реально топовых команд, например Франции или Германии, или каких угодно еще в стадиях на выбывание, нельзя ставить Трента в полузащиту, он не умеет обороняться!» — приводит слова Кина sportskeeda.

Во вторник, 21 мая, пресс-служба сборной Англии объявила предварительный состав национальной команды на чемпионат Европы-2024.

Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Команда Саутгейта сыграет в группе C против Дании, Словении и Сербии.