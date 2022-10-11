Рой Кин раскритиковал слухи о возможной работе тренером в АПЛ

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал о том, что думает об информации о возможной работе в «Вест Бромвиче».
Ранее в клубе сообщили об отставке Стива Брюса.
«Букмекеры играют с людьми в глупые игры. Меня часто называли фаворитом на должность тренера в разных клубах — и каждый раз это было полной чепухой. То же самое и с последними слухами — очередная ерунда», — рассказал ирландец СМИ.
«Вест Бромвич» идет на 22 месте в чемпионшипе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования