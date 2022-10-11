Рой Кин раскритиковал слухи о возможной работе тренером в АПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал о том, что думает об информации о возможной работе в «Вест Бромвиче».

Ранее в клубе сообщили об отставке Стива Брюса.

«Букмекеры играют с людьми в глупые игры. Меня часто называли фаворитом на должность тренера в разных клубах — и каждый раз это было полной чепухой. То же самое и с последними слухами — очередная ерунда», — рассказал ирландец СМИ.

«Вест Бромвич» идет на 22 месте в чемпионшипе.