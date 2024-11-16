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Аморим — о том, почему возглавил «Манчестер Юнайтед»: «Я почувствовал связь с клубом»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о том, почему решил присоединиться к «красным дьяволам».

«Прежде всего, я почувствовал связь с клубом. Конечно, все знают «Манчестер Юнайтед». Но я чувствую связь с людьми в клубе, и это очень важно для меня, потому что я хочу работать с теми, кто мне нравится. Второй момент — это история этого клуба. Все люди жаждут успеха, и я чувствую, что это то место, где я хочу быть. Также это связано с тем, что ты можешь быть частью чего-то особенного, а не просто очередного проекта. И это то, что мне действительно нравится», — сказал Аморим на пресс-конференции.

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Аморима главным тренером команды 1 ноября. Контракт 39-летнего португальского специалиста с английским клубом рассчитан до июня 2027 года с возможностью продления еще на год.

До этого Аморим работал в «Спортинге». Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Португалии.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим

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