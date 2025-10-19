Аморим: «Победа над «Ливерпулем» — самая важная за время моей работы в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подвел итоги матча с «Ливерпулем» (2:1) в 8-м туре АПЛ.

«Думаю, что это была самая важная победа за все время моей работы в «Манчестер Юнайтед». Сегодня это много значит, но завтра уже не будет иметь такого значения. Это три очка, и это хорошая победа».

Мы боролись за каждый мяч, во втором тайме мы потеряли самообладание, но боевой дух был на высоте, а это самое главное. Если у вас есть боевой дух, вы можете выиграть любой матч», — приводит слова Аморима BBC.

«Манчестер Юнайтед» (13 очков) поднялся на девятое место в АПЛ. «Ливерпуль» (15) потерпел четвертое подряд поражение во всех турнирах и остается третьим в чемпионате Англии.