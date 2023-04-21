Рубен Аморим стал одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Тоттенхэма»

Сегодня, 17:50
«Тоттенхэм» изучает возможность назначения главного тренера «Спортинга» Рубена Аморима.
Как сообщает Daily Mail, «шпоры» продолжают искать замену Антонио Конте, который покинул клуб в конце прошлого месяца. Сейчас руководство активно изучает возможность назначения 38-летнего Аморима, которого ранее связывали с «Челси».
В шорт-листе «шпор» также фигурируют Венсан Компани («Бернли»), Арне Слот («Фейеноорд») и Луис Энрике (без работы), в то время как возвращение Маурисио Почеттино считается «нереалистичным» сценарием.
Кристиан Стеллини в настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Тоттенхэма». Команда занимает пятое место в АПЛ, набрав 53 очка в 31 матче.
Аморим с 2020 года является главный тренер лиссабонского «Спортинга». В текущем сезоне комнада находится на четвертой строчке (58 очков).