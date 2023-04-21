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Сегодня, 17:50

Рубен Аморим стал одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Тоттенхэма»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Тоттенхэм» изучает возможность назначения главного тренера «Спортинга» Рубена Аморима.

Как сообщает Daily Mail, «шпоры» продолжают искать замену Антонио Конте, который покинул клуб в конце прошлого месяца. Сейчас руководство активно изучает возможность назначения 38-летнего Аморима, которого ранее связывали с «Челси».

В шорт-листе «шпор» также фигурируют Венсан Компани («Бернли»), Арне Слот («Фейеноорд») и Луис Энрике (без работы), в то время как возвращение Маурисио Почеттино считается «нереалистичным» сценарием.

Кристиан Стеллини в настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Тоттенхэма». Команда занимает пятое место в АПЛ, набрав 53 очка в 31 матче.

Аморим с 2020 года является главный тренер лиссабонского «Спортинга». В текущем сезоне комнада находится на четвертой строчке (58 очков).

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Источник: Нагельсманн отказался от предложения возглавить «Челси»