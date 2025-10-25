Видео
25 октября, 11:50

Аморим: «Мне все равно, что Слот говорит о «Манчестер Юнайтед»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал слова Арне Слота из «Ливерпуля» об игре манкунианцев.

19 октября «Ливерпуль» дома уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 8-м туре АПЛ. После игры Слот отметил, что «МЮ» сыграл против его команды низким блоком и использовал длинные передачи.

«Мне все равно, что говорит Слот, что люди говорят о нашей команде Я могу посмотреть матч и сказать, что мы можем играть лучше и нам нужно играть лучше в будущем, но иногда нужно подстраиваться под конкретный матч. Так что мне не нужно, чтобы кто-то оценивал мою команду. Я могу оценить свою команду, и я точно знаю, что нам нужно лучше играть с мячом, и мы постараемся сделать это», — приводит слова Аморима The Guardian.

«Манчестер Юнайтед» (13 очков) занимает девятое место в АПЛ. «Ливерпуль» (15) идет третьим.

1
