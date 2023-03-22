Рубен Невеш заинтересован в уходе из «Вулверхэмптона»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш хочет уйти из клуба.

Как сообщает Football Insider, 26-летний футболист заинтересован в переезде, после того как между сторонами сорвались переговоры о продлении контракта, который истекает в 2024 году.

По данным источника, «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» являются главными претендентами на португальца, поскольку оба клуба стремятся обновить свою полузащиту летом.

Невеш в сезоне-2022/23 забил 5 голов в 33 матчах за «Вулверхэмптон» во всех турнирах.