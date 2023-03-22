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Сегодня, 09:30

Рубен Невеш заинтересован в уходе из «Вулверхэмптона»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш хочет уйти из клуба.

Как сообщает Football Insider, 26-летний футболист заинтересован в переезде, после того как между сторонами сорвались переговоры о продлении контракта, который истекает в 2024 году.

По данным источника, «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» являются главными претендентами на португальца, поскольку оба клуба стремятся обновить свою полузащиту летом.

Невеш в сезоне-2022/23 забил 5 голов в 33 матчах за «Вулверхэмптон» во всех турнирах.

Источник: Football Insider
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