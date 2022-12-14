Руди Гарсия сообщил, что мог стать тренером «МЮ»

Бывший тренер «Лиона» и «Ромы» Руди Гарсия рассказал, что год назад мог возглавить «МЮ».

«Они выбрали Ральфа Рангника, но я дважды встречался с Джоном Мурто и Дареном Флетчером. Я был очень близок к тому, чтобы тренировать этот клуб. Каждый мечтает работать в таком клубе», — цитирует Гарсию AS.

Тогда команду возглавил Ральф Рангник, после чего «МЮ» возглавил Эрик тен Хаг. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ после 14 туров.