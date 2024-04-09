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Сегодня, 08:45

Руководство «Арсенала» хочет подписать новый контракт с Артетой

Виктория Кравченко
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Руководство «Арсенала» довольно работой главного тренера Микеля Артеты.

По данным Фабрицио Романо, клуб намерен предложить испанскому специалисту новое долгосрочное соглашение. Артета также хочет остаться в команде и готов продлить контракт.

Под руководством Артеты «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ. В Лиге чемпионов команда в четвертьфинале сыграет с «Баварией».

Артета возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года. Нынешнее соглашение со сторонами рассчитано до июня 2025 года.

ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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