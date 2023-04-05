Руководство «Челси» пригласило Луиса Энрике на переговоры в Лондон

Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике направляется в Лондон для переговоров с «Челси», сообщает Sky Sports.

Энрике, Юлиан Нагельсман и Маурисио Почеттино считаются главными фаворитами на пост главного тренера «Челси».

Сообщается, что испанец произвел впечатление на боссов лондонского клуба, после чего руководство команды пригласили его в Лондон, где стороны продолжат переговоры.

Последним местом работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул в декабре прошлого года. До этого 52-летний специалист возглавлял «Барселону», «Сельту» и «Рому».

2 апреля Челси объявил об увольнении Грэма Поттера. В 29-м туре АПЛ лондонцы проиграли «Астон Вилле» (0:2). Исполняющим обязанности главного тренера «синих» назначили Бруно Салтора.