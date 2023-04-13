Руководство «Челси» пригласило на собеседование Нагельсманна

Руководство «Челси» пригласило на собеседование немецкого тренера Юлиана Нагельсманна, сообщает Bild.

По данным источника, 35-летнему специалисту предоставят возможность лично изложить свои идеи. Ранее собеседование прошел испанец Луис Энрике. Он произвел хорошее впечатление.

Нагельсманн и Энрике считаются главными фаворитами на пост нового тренера лондонцев.

Временным главным тренером «Челси» до конца сезона является Фрэнк Лэмпард, который сменил Грэма Поттера, отправленного в отставку 2 апреля.

После 30 матчей лондонцы с 39 очками занимают 11-е место в АПЛ.