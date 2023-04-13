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13 апреля, 22:39

Руководство «Челси» пригласило на собеседование Нагельсманна

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководство «Челси» пригласило на собеседование немецкого тренера Юлиана Нагельсманна, сообщает Bild.

По данным источника, 35-летнему специалисту предоставят возможность лично изложить свои идеи. Ранее собеседование прошел испанец Луис Энрике. Он произвел хорошее впечатление.

Нагельсманн и Энрике считаются главными фаворитами на пост нового тренера лондонцев.

Временным главным тренером «Челси» до конца сезона является Фрэнк Лэмпард, который сменил Грэма Поттера, отправленного в отставку 2 апреля.

После 30 матчей лондонцы с 39 очками занимают 11-е место в АПЛ.

Источник: Bild
Футбол
ФК Челси
Юлиан Нагельсманн
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