Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

2 апреля, 23:24

Руководство «Челси» прокомментировало решение уволить главного тренера Поттера

Иван Торопцев
Корреспондент
Грэм Поттер.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Со-владельцы «Челси» Тодд Боэли и Бедад Эгбали выступили с заявлением по поводу увольнения Грэма Поттера с поста главного тренера команды.

«От имени всего клуба мы хотим поблагодарить Грэма за работу в «Челси». Мы с огромным уважением относимся к нему как к тренеру и как к человеку. Он всегда проявлял себя порядочно и профессионально, мы расстроены, что все завершилось так.
Вместе с болельщиками мы будем поддерживать Бруно Салтора, который станет временно исполняющим обязанности главного тренера. Впереди 10 матчей в АПЛ и четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы приложим все усилия в каждой из оставшихся игр, чтобы завершить сезон как можно лучше», — говорится в тексте заявления, опубликованном на официальном сайте «Челси».

«Челси» объявил об отставке Грэма Поттера в воскресенье, 2 апреля. 47-летний англичанин работал в клубе с сентября 2022 года.

По данным СМИ, главным кандидатом на замену Поттеру является Юлиан Нагельсманн, которого уволили из «Баварии» 24 марта.

Футбол
ФК Челси
Грэм Поттер
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федоров или Ротенберг? Опыт ЦСКА против свежести СКА
У «Монако» — волевая победа. У Головина — шедевральный голевой пас
Один человек погиб и 16 пострадали при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге
Блогер Владлен Татарский погиб при взрыве в Петербурге
Госсекретарь США Блинкен позвонил Лаврову
Неделя до Пасхи: что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нагельсманн — основной кандидат на пост главного тренера «Челси» после увольнения Поттера