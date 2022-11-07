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Сегодня, 15:55

Руководство Fenway Sports Group выставит на продажу часть акций «Ливерпуля»

Иван Шитик
Корреспондент
У «Ливерпуля» может появиться новый совладелец.
Фото AFP
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Руководство Fenway Sports Group приняло решение выставить на продажу часть акций футбольного клуба «Ливерпуль», сообщает The Athletic.

В официальном заявлении компании подчеркивается, что речь идет не о полной продаже клуба, а о привлечении нового инвестора.

Ранее сообщалось, что от продажи доли прав на «Ливерпуль» Fenway Sports Group намеревается выручить около 350 миллионов фунтов стерлингов.

Отметим, что бизнесмен Джон Генри, который возглавляет структуру Fenway Sports Group, владеет «Ливерпулем» с октября 2010 года.

ФК Ливерпуль
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