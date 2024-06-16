Руководство «Ман Сити» готово увеличить зарплату Гвардиоле, чтобы он остался в клубе

Руководство «Манчестер Сити» намерена предложить главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле увеличение зарплаты для того, чтобы он продлил контракт с клубом. Нынешнее соглашение истекает летом 2025 года.

По информации источника, сейчас специалист зарабатывает около 23,7 миллиона евро. Ранее Гвардиола сообщил, что хочет покинуть команду по окончании сезона.

Гвардиола возглавляет команду с 2016 года. За это время «Манчестер Сити» шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.