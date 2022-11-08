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Сегодня, 18:10

Гвардиола может остаться в «Манчестер Сити» еще на два сезона

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«Манчестер Сити» планирует сохранить главного тренера Хосепа Гвардиолу и предложить ему новый контракт, сообщает портал 90min.

Между клубом и представителями испанского специалиста уже состоялось обсуждение, по итогам которых у «горожан» есть уверенность в продолжении сотрудничества. Речь идет о контракте еще на два года — до конца сезона 2024/2025.

При этом боссы «Манчестер Сити» хотят закрыть вопрос до конца текущего календарного года.

Испанский специалист работает с «Манчестер Сити» с сезона-2016/2017. С Гвардиолой команда приходила к чемпионству 4 раза.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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